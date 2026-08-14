Gaxosai gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gaxosai hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im letzten Jahr hatte Gaxosai einen Gewinn von -0.110 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gaxosai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1347.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.5 Millionen USD im Vergleich zu 0.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch