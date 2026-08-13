Gautam Gems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gautam Gems liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gautam Gems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 INR gegenüber 0.020 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 292.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch