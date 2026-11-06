Gautam Gems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gautam Gems lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gautam Gems 0.030 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 599.1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 159.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 230.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch