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07.08.2026 06:37:00
Gateway Rail Freight mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gateway Rail Freight lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.20 INR je Aktie generiert.
Gateway Rail Freight hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.49 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.925 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5.55 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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