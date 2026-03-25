Gategroup macht 2025 mehr Umsatz und prüft Börsengang

Glattbrugg (awp) - Die im Airline-Catering tätige Gategroup hat den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr leicht gesteigert. Auch operativ lief es besser, Gewinnzahlen fehlen allerdings noch. Die Gruppe prüft zudem neue Wachstumsmöglichkeiten.

Die Gruppe steigerte den Umsatz 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch um 2,6 Prozent auf 5,61 Milliarden Euro. Die Berichtswährung wurde von Franken zu Euro geändert.

Das Betriebsergebnis (EBITDA) stieg um 13,9 Prozent auf 467 Millionen Euro. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8,3 Prozent (VJ: 7,5%).

Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA sank leicht auf 3,25x (VJ: 3,74x). Allerdings seien höhere Brutto-Investitionsausgaben von 88 Millionen Euro angefallen, hiess es. Im Vorjahr waren es 72 Millionen gewesen.

Den gesamten Geschäftsbericht 2025 - und damit das Reinergebnis - wird das Unternehmen nach vollständiger Prüfung Anfang April veröffentlichen. Im Vorjahr hatte die Gategroup tiefrote Zahlen geschrieben.

Eigentümer prüfen IPO

Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens prüfen die Gruppe und ihre Eigentümer laut den Angaben derzeit "verschiedene strategische Optionen zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums". Dazu zähle auch eine mögliche Börsenkotierung. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Die Gategroup hat ihren Hauptsitz in Zürich und beschäftigt laut der Website über 38'000 Mitarbeitende. Sie ist an 200 Standorten tätig. 1931 wurde Gate Gourmet als Catering-Abteilung der damaligen Swissair gegründet und 1992 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert.

Zwischen 2009 und 2017 war die Gruppe an der Schweizer Börse SIX kotiert, bevor sie an die chinesische HNA Group ging. Im Jahr 2018 kamen die beiden singapurischen Investmentunternehmen Temasek und RRJ Capital als Investoren dazu, die seit 2019 je 50 Prozent der Gruppe besitzen.

ls/rw