Gasporox AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gasporox AB präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.23 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.410 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gasporox AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.8 Millionen SEK im Vergleich zu 6.9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch