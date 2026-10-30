Gasco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gasco stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 71.97 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gasco 70.57 CLP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 218.34 Milliarden CLP gegenüber 176.25 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch