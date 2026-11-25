Gas Malaysia Bhd Registered gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.08 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gas Malaysia Bhd Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 MYR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.48 Prozent auf 1.73 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel hatte Gas Malaysia Bhd Registered 1.87 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch