Gas Malaysia Bhd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gas Malaysia Bhd Registered hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 MYR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.07 Prozent auf 1.58 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.80 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch