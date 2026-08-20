|
20.08.2026 06:37:00
Gas Malaysia Bhd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gas Malaysia Bhd Registered hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 MYR je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.07 Prozent auf 1.58 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.80 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.