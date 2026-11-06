Gas Arabian Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gas Arabian Services hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 SAR gegenüber 0.240 SAR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 399.7 Millionen SAR gegenüber 389.0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch