Gas Arabian Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gas Arabian Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.27 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gas Arabian Services 0.250 SAR je Aktie verdient.

Gas Arabian Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 364.4 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 319.8 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch