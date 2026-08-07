Garware Wall Ropes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Garware Wall Ropes gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 6.56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Garware Wall Ropes 5.35 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.82 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Garware Wall Ropes einen Umsatz von 3.67 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch