Garware Marine Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Garware Marine Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Garware Marine Industries 0.100 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Garware Marine Industries 3.1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch