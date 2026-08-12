Garuda Construction and Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Garuda Construction and Engineering hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.47 INR. Im Vorjahresviertel hatte Garuda Construction and Engineering 3.01 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Garuda Construction and Engineering 1.25 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch