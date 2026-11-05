Garuda Construction and Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Garuda Construction and Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4.37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Garuda Construction and Engineering 2.92 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.72 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Garuda Construction and Engineering einen Umsatz von 1.16 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch