Gartner gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gartner hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gartner hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.470 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.26 Prozent auf 1.50 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch