Gartner Aktie 117812 / US3666511072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.05.2026 14:41:08
Gartner Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Tuesday, Gartner, Inc. (IT) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while trimming its annual revenue outlook.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings of $13.25 per share on revenues of $6.405 billion. Previously, the company expected adjusted earnings of $12.30 per share on revenues of $6.455 billion.
In Tuesday's pre-market trading, IT is trading on the NYSE at $147.90, up $0.27 or 0.19 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.Weiterleseen!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
04.05.26
|Ausblick: Gartner stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.05.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
24.04.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gartner-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.04.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.04.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
07.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.ch)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)