Garrett va proposer le premier turbo électrique du secteur

Cette avancée technologique est le signe d'une intensification de la tendance mondiale vers une hybridation des véhicules

ROLLE, Suisse, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Garrett Motion Inc. (NYSE : GTX) confirme la mise au point du premier « E-Turbo » au monde pour des véhicules de transport de passagers de masse qui doivent être lancés en 2021.

Cette annonce survient alors que les constructeurs automobiles se tournent vers la technologie du moteur électrifié qui répond aux défis du secteur pour une meilleure efficacité énergétique et de nouveaux objectifs d'émission réglementaire, tout en continuant de répondre aux exigences des consommateurs s'agissant de l'amélioration des performances et de l'accessibilité économique des véhicules. Si le E-Turbo de Garrett sera d'abord utilisé dans des véhicules de premier plan à hautes performances, Garrett a 10 programmes en cours sur les trois plus grands marchés automobiles au monde dans divers segments de véhicules.

Les turbocompresseurs utilisent sinon de l'énergie perdue des gaz d'échappement qui provient du pot d'échappement pour alimenter un rotor de turbine relié via un arbre à une roue de compresseur. Cette dernière amène davantage d'air dans le moteur, apportant ainsi la désormais célèbre « turbocompression » à l'accélération du véhicule. Cela a permis aux constructeurs automobiles d'utiliser des moteurs plus petits et plus efficaces, ce qui aide à améliorer la consommation spécifique de carburant et à réduire les émissions de dioxyde de carbone sans compromettre les performances.

Le E-Turbo de Garrett conserve ce principe de base, mais ajoute un petit moteur électrique sur l'arbre entre les deux roues, ce qui permet à deux autres choses de survenir. Premièrement, le moteur électrique peut faire tourner le turbo pour offrir une accélération immédiatement à très bas régime, ce qui élimine concrètement l'écart de temps qui existe entre le moment où le conducteur appuie sur l'accélérateur et où il ressent l'accélération. Électrifier le turbocompresseur permet également d'éliminer les contraintes de conception qui déterminent les priorités dans l'efficacité de la turbine à bas régime pour entraîner le compresseur. L'ajout de la puissance électrique pour compenser la baisse de flux d'air permet à Garrett d'utiliser un turbo plus grand qui est plus en phase avec le point idéal de fonctionnement du moteur.

Deuxièmement, et ce qui est le plus intéressant pour l'avenir de l'hybridation dans tous les secteurs de véhicules, le E-Turbo peut récupérer sous forme électrique l'énergie d'échappement produite – et qui serait sinon perdue – en utilisant un petit moteur électrique pour générer de l'électricité et recharger la batterie hybride. Cette capacité d'être un générateur d'électricité embarqué ouvre des perspectives pour les constructeurs automobiles qui souhaitent créer des groupes motopropulseurs hybrides.

Étude de cas du E-Turbo de Garrett en termes de consommation

Garrett collabore avec un constructeur automobile mondial et d'autres fournisseurs du secteur pour démontrer les capacités de cette nouvelle technologie. Lors d'une conférence en Allemagne plus tôt cette année, les ingénieurs de Garrett ont expliqué plusieurs procédés d'essai grâce auxquels le E-Turbo a donné, à bas régime, des meilleures performances que le turbo plus petit produit actuellement. Ce qui a été le plus impressionnant, c'est à bas régime moteur (1500 tpm) où le couple visé a été atteint en 1 seconde contre 4,5 secondes dans le modèle de production actuel.

Globalement, les résultats ont montré que E-Turbo a le potentiel d'améliorer les performances moteur élémentaires d'une manière qui correspond aux futures exigences légales en termes de consommation de carburant et d'émissions. Dans l'étude de cas de Garrett, la puissance nominale a augmenté de 16 %, le couple a augmenté de 10,5 %, et le temps qu'il a fallu pour passer de 60 à 100 km/h a été ramené de 11 secondes à 8,8 secondes (-25 %).

Logiciel de prochaine génération

Le nouveau logiciel de Garrett soutient également le potentiel de performances et de rendement d'utilisation du carburant des systèmes E-Turbo en intégrant des algorithmes de régulation de suralimentation dans les modules de commande du moteur (MCM) existants. Les ajouts logiciels de Garrett contribuent à une optimisation de la turbocompression, du couple, de l'efficience et des performances en termes d'émissions. En outre, il emploie également une fonctionnalité de pronostic et de diagnostic intelligent afin de surveiller l'état de fonctionnement global de toute la boucle d'air dans le véhicule, à l'heure où les équipementiers s'intéressent à tous les aspects de la conception du groupe motopropulseur afin de répondre à des normes environnementales plus strictes.

Le logiciel de Garrett redéfinit l'interaction conventionnelle entre le MCM et le turbo mécanique en créant un nouveau sous-système de commande pour le E-Turbo. Le partenaire MCM prépare l'environnement d'intégration – y compris l'interface et l'allocation de mémoire – permettant aux ingénieurs de Garrett d'appliquer un code de commande dans le MCM et d'offrir aux clients la possibilité de calibrer indépendamment la stratégie de suralimentation.

La gestion de l'énergie est l'un des éléments principaux élaborés par Garrett en termes technologiques pour permettre une gestion prédictive de l'énergie et une optimisation du groupe motopropulseur, ainsi qu'une gestion de la santé du véhicule. Le très grand savoir-faire éprouvé de Garrett dans la gestion des commandes multivariables permet de gérer le surplus de complexité lié à l'introduction de l'énergie électrique dans le véhicule et à la création d'un système plus complexe avec plusieurs objectifs.

À propos de Garrett Motion Inc.

Garrett (www.garrettmotion.com) est un leader des technologies différenciées, qui satisfait ses clients du monde entier depuis plus de 65 ans avec des solutions pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires, le remplacement de pièces de rechange et l'amélioration des performances. La technologie de pointe de Garrett donne aux véhicules la possibilité de devenir plus sûrs, plus connectés, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Notre portefeuille de solutions de turbocompression, de suralimentation électrique et de logiciels automobiles permet à l'industrie des transports de redéfinir la façon de se mouvoir et de la faire progresser. Pour obtenir plus de nouvelles et d'informations sur Garrett, rendez-vous sur www.garrettmotion.com/news.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1012344/Garrett_Electric_Turbo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705504/Garrett_Advancing_Motion_Logo.jpg