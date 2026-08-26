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26.08.2026 06:37:00
Garpco Aktiebolag Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Garpco Aktiebolag Registered lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.46 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.910 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 182.1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193.1 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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