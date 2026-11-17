Garnet International lud am 14.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.63 INR, nach 1.43 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 62.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 20.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch