Garnet Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Garnet Construction liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Garnet Construction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.75 INR. Im Vorjahresquartal waren 13.10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 100.32 Prozent zurück. Hier wurden -1.3 Millionen INR gegenüber 403.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch