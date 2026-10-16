Garden gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Garden hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.23 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 23.51 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.43 Prozent auf 4.73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch