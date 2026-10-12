Gap Aktie 932450 / US3647601083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
12.10.2026 07:07:00
Gap-Year als Geschäftsmodell: Auszeit junger Menschen ist für Anbieter ein Millionenmarkt
Gap-Year verspricht jungen Menschen Orientierung und Abenteuer. Für Anbieter ist die Auszeit längst ein Millionengeschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
10.10.26
|The US productivity-pay gap (Financial Times)
|
07.10.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Private equity wrestles with its own generational wealth gap (Financial Times)
|
29.09.26