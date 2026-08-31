Gap präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gap hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.570 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Gap im vergangenen Quartal 3.65 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gap 3.73 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch