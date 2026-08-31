Gap legte Quartalsergebnis vor

Gap gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.83 Prozent auf 18.53 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.79 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch