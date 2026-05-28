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Great Atlantic & Pacific Tea Aktie US3900641032

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28.05.2026 22:52:27

Gap Inc. Q1 Income Advances

(RTTNews) - Gap Inc. (GAP) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $339 million, or $0.90 per share. This compares with $193 million, or $0.51 per share, last year.

Excluding items, Gap Inc. reported adjusted earnings of $145 million or $0.38 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.9% to $3.49 billion from $3.46 billion last year.

Gap Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $339 Mln. vs. $193 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.51 last year. -Revenue: $3.49 Bln vs. $3.46 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.30 To $ 2.40 Full year revenue guidance: 1 % To 2 %

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Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’060.80 19.75 S21BUU
Short 14’355.95 13.49 S43BWU
Short 14’888.17 8.97 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’497.15 28.05.2026 17:30:00
Long 12’947.48 19.89 S2B8UU
Long 12’644.83 13.77 SKPBQU
Long 12’074.28 8.79 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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