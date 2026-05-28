Great Atlantic & Pacific Tea Aktie US3900641032
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28.05.2026 22:52:27
Gap Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Gap Inc. (GAP) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $339 million, or $0.90 per share. This compares with $193 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, Gap Inc. reported adjusted earnings of $145 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.9% to $3.49 billion from $3.46 billion last year.
Gap Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $339 Mln. vs. $193 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.51 last year. -Revenue: $3.49 Bln vs. $3.46 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.30 To $ 2.40 Full year revenue guidance: 1 % To 2 %
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