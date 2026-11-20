KIEL (awp international) - Mit 24-Stunden-Warnstreiks auf den Kieler Werften TKMS und German Naval Yards will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeberseite in den aktuellen Tarifverhandlungen erhöhen. "Wir legen kurzfristig Betriebe lahm, damit sich die Arbeitgeber endlich bewegen", erklärte die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster, Stephanie Schmoliner. Der Warnstreik begann um Mitternacht.

Die Gewerkschaft erwartet im Laufe des Tages rund 3.000 Beschäftigte auf dem Gelände der beiden benachbarten Kieler Werften. "Die Kolleginnen und Kollegen erwarten Respekt für ihre Leistung und eine Perspektive für die Zukunft", erklärte Marvin Schäfer, Vertrauenskörperleiter TKMS.

Geplant sind mehrere Streikversammlungen über den Tag verteilt. Ab 11.00 Uhr soll es ein Streikfest mit Angebot für Familien und Kinder geben und eine weitere grössere Kundgebung um 14.00 Uhr.

Von den angekündigten 24-Stunden-Warnstreiks sind nach Angaben der Gewerkschaft in Norddeutschland 17 Betriebe der Metall- und Elektroindustrie betroffen. Mehr als 12.000 Beschäftigte sind demnach zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, darunter neben TKMS und German Naval Yards unter anderem die TKMS-Tochter in Wismar, STILL in Hamburg und Bremen, Körber Technologies in Hamburg sowie die Neptun Werft in Rostock und die Lloyd Werft in Bremerhaven.

Die Tarifverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hatten am 8. Oktober in Hamburg begonnen. Bislang ist es im Bezirk Küste wie auch in den anderen Tarifgebieten nach drei Verhandlungsrunden nicht zu einer Einigung gekommen.

Die Gewerkschaft fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten sowie feste Regeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Gesamtmetall bietet über 26 Monate 1,3 Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann. Im Norden verhandelt Nordmetall mit dem IG-Metall-Bezirk Küste.

Nordmetall hatte die bekanntgewordenen Warnstreik-Pläne kritisiert./akl/DP/zb