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31.08.2026 06:37:00
Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.75 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.18 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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