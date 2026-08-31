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31.08.2026 06:37:00
Gansu Yasheng Industrial (Group) legte Quartalsergebnis vor
Gansu Yasheng Industrial (Group) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 846.1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 864.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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