Gansu Qilianshan Cement Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gansu Qilianshan Cement Group hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Gansu Qilianshan Cement Group im vergangenen Quartal 1.65 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gansu Qilianshan Cement Group 1.76 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch