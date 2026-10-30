Gansu Dunhuang Seed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gansu Dunhuang Seed hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 123.7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gansu Dunhuang Seed 72.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch