Ganso: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ganso hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.61 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.540 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ganso 782.8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 719.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch