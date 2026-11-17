Ganga Papers India äusserte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ganga Papers India 0.280 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 706.0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 933.8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch