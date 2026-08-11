Ganga Papers India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ganga Papers India lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ganga Papers India 0.290 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 860.1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ganga Papers India einen Umsatz von 623.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch