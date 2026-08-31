Ganfeng Lithium A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ganfeng Lithium A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ganfeng Lithium A -0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 201.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.60 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.90 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch