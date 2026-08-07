Ganesh Consumer Products präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ganesh Consumer Products gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.14 INR gegenüber 1.95 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1.89 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 7.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch