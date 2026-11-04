Ganesh Consumer Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ganesh Consumer Products hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.04 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.00 Prozent auf 2.27 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch