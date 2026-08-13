Ganesh Benzoplast: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ganesh Benzoplast hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ganesh Benzoplast 2.52 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Ganesh Benzoplast mit einem Umsatz von insgesamt 1.17 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 956.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 22.88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch