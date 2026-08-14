Gandhi Special Tubes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gandhi Special Tubes liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gandhi Special Tubes die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22.99 INR, nach 17.78 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.89 Prozent auf 572.0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 481.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch