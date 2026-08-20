GAN Shmuel Food gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GAN Shmuel Food präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.38 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1.54 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16.13 Prozent auf 194.2 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte GAN Shmuel Food 231.5 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch