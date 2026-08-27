Gan Lee Pharmaceuticals A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gan Lee Pharmaceuticals A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.70 CNY. Im letzten Jahr hatte Gan Lee Pharmaceuticals A einen Gewinn von 0.490 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.08 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.690 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1.34 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch