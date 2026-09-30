Gamuda Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gamuda Bhd hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gamuda Bhd hat ein EPS von 0.06 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.060 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gamuda Bhd 5.76 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.84 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0.180 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Gamuda Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.180 MYR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 18.33 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Gamuda Bhd einen Umsatz von 15.97 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch