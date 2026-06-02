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02.06.2026 06:37:00
Gammon Infrastructure Projects stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gammon Infrastructure Projects hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0.07 INR gegenüber -0.640 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11.80 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5.96 INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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