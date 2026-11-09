Gammon India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gammon India veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9.91 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gammon India ein EPS von -8.610 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gammon India mit einem Umsatz von insgesamt 73.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 32.11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch