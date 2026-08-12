Gammon India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gammon India hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10.04 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.820 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 21.9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 50.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch