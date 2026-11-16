Gaming stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gaming hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 130.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 12.7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch