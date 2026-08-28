Gaming Innovation Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gaming Innovation Group präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.22 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0.110 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 249.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 267.6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch