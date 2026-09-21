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21.09.2026 06:37:00
GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer stellte am 18.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0.670 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
GAMING FACTORY Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.8 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 67.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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