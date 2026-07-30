Gaming and Leisure Properties Aktie 22057579 / US36467J1088
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31.07.2026 00:06:02
Gaming And Leisure Properties Reports Higher Q2 Revenue And Earnings
(RTTNews) - Gaming and Leisure Properties Inc. (GLPI) on Thursday reported second-quarter 2026 total income from real estate of $430.5 million, up from $394.9 million in the same period last year.
Net income increased to $228.4 million from $151.4 million a year earlier. Earnings per share rose to $0.80 from $0.54.
GLPI is currently trading after hours at $44.97 up $0.26 or 0.58 percent on the Nasdaq.
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