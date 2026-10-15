GameWith, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GameWith, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

GameWith, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.87 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.120 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.00 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 796.5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch